Dorota Czaja pokazała swój taras. Jest idealny!

Dorota Czaja to 40-letnia choreografka, tancerka, którą można było oglądać w serialu "Tancerze", klipach czy reklamach. Czaja wystąpiła w teledysku do piosenki "Zakręcona" Reni Jusis czy "No kochaj mnie" Feel. Przed laty była Miss Polski Nastolatek. Od czasu udziału w konkursie piękności minęły 23 lata, ale gwiazda nadal ma urodę i figurę modelki. Ma też dwoje dzieci i piękny dom, którym często chwali się na swoim instagramowym profilu. Jest czego zazdrościć!