Taka figura sama się nie zrobi. Gardias pokazała się po treningu

Dorota Gardias nadal walczy ze skutkami ubocznymi zakażenia koronawirusem. Pogodynka trafiła do szpitala pod koniec września 2020 roku, a jej stan był określany jako poważny. Po powrocie do domu nadal narzekała na bóle głowy i słabą kondycję. Do dziś nie może sobie poradzić z wypadającymi włosami. Gardias robi wszystko, żeby po chorobie wrócić do dawnej formy, a przy okazji zwiększyć odporność.