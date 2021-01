Gardias walczy z kolejnym skutkiem ubocznym po COVID-19. "Jest masakra"

Lista gwiazd i celebrytów, które otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa, ciągle rośnie. Maja Ostaszewska, Konrad Imiela, Sylwia Lipka, Zygmunt Solorz, Dorota Gardias, Małgorzata Socha, Adam Małysz, Maryla Rodowicz, Michał Milowicz, Anna Skura, Radosław Majdan i Barbara Kurdej-Szatan - to tylko niektóre nazwiska. Jedną z pierwszych osób w show-biznesie, które przyznały się do walki z COVID-19, była Dorota Gardias. Pogodynka przeszła chorobę w szpitalu. Na początku października zakończyła leczenie i wróciła do domu.