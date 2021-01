"Trudne przeżycie". Dorota Gardias opowiedziała o pobycie w szpitalu

Dorota Gardias o kwarantannie. "To trudne przeżycie"

Dorota Gardias w rozmowie z portalem Jastrząb Post wyznała, że w pomagali jej przyjaciele. - Przynosili zakupy, wynosili śmieci, które stały pod drzwiami. Ta pomoc sąsiedzka, przyjacielska jest w takiej sytuacji bezcenna. To nie jest przyjemne być zamkniętym i mieć takie ograniczenie. Jeszcze jak przyjeżdża do Ciebie policja i sprawdza, czy na pewno jesteś. Prosi do słuchawki do domofonu córkę, żeby potwierdzić, czy ona faktycznie jest w domu - zdradziła dziennikarka.

Gwiazda opowiedziała także o pobycie w szpitalu. - To jest kosmos. My się też w takim kosmosie znalazłyśmy, będąc w szpitalu, gdzie wszyscy byli w swoich białych kombinezonach. W goglach, w maskach. Wyglądało to strasznie abstrakcyjnie i było to trudne przeżycie - wyznała. Ja jestem zadaniowcem, skupiam się na tym co ważne, co muszę w danej sytuacji zrobić dla Hani, dla siebie. Dlatego przetrwałyśmy to bez uszczerbku na naszej psychice, aczkolwiek trudne momenty też były - dodała Dorota Gardias.