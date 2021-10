Dorota Gardias o nowotworze. Wyznała, co mówiła córeczce

Gardias tłumaczyła córce, że do lekarza idzie się z różnych powodów. – Gdy ząbek zachoruje, trzeba iść do pana doktora, gdy rączka zachoruje i gdy cycuszek zachoruje - również. Powiedziałam jej więc, że mama musi iść do szpitala, by pan doktor zrobił dziurkę, wyciągnął to, czego nie powinno tam być, i zaszył. Po operacji ona oczywiście wszystko obejrzała, sprawdzała, czy mnie nie boli – wyznała.