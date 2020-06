Dorota Gardias odniosła się do plotek. Dała krótki i stanowczy komentarz

Jeszcze do niedawna mówiono, że po kilku nieudanych związkach do prezenterki w końcu uśmiechnęło się szczęście. Prasa donosiła, że prezenterka od kilku miesięcy spotyka się z autorem książek i popularnego konta na Instagramie Żurnalista.pl. Na profilach obojga na Instagramie pojawiło się zdjęcie, na którym wtulają się w siebie i trzymają za ręce.

W sieci pojawiły się jednak doniesienia o kolejnym związku Doroty Gardias. Ostatnio paparazzi przyłapali ją nad morzem w towarzystwie tajemniczego mężczyzny, co miało wskazywać na to, że pogodziła się już z rozstaniem i co więcej, na horyzoncie pojawiła się nowa bliższa znajomość.