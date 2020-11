Gardias wciąż ma problemy po COVID-19. Zmaga się ze skutkami ubocznymi

Pogodynka spędziła dwa tygodnie w szpitalu. Na początku października zakończyła leczenie i wróciła do domu. Będąc jednak wciąż w domowej izolacji, udzieliła wywiadu "Dzień Dobry TVN" , w którym opowiedziała, jak wyglądał przebieg jej choroby, jak się czuła i dowiedziała o zakażeniu.

Po wyjściu ze szpitala Gardias nie ukrywała, że jeszcze długo będzie wracać do zdrowia. Tym, co jej jeszcze do niedawna najbardziej doskwierało, było ogromne zmęczenie i brak kondycji. Teraz doszły kolejne niedogodności.