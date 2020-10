Dorota Gardias walczy o życie. Wiemy, jak wygląda jej rutyna

Pogodynka TVN-u w poniedziałek, 28-go września trafiła do jednego z warszawskich szpitali z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem. Dorota Gardias "złapała" go od swojej córki - 7-letniej Hani. "Niestety od blisko 2 tygodni zmagam się z zakażeniem wirusem COVID, a stan mojego zdrowia wymagał hospitalizacji z powodu zmian w płucach, typowych dla COVID... Cały czas przebywam w szpitalu, ale mojemu życiu nic nie zagraża... Jestem pod najlepsza opieką wspaniałych lekarzy i pielęgniarek. Leczenie przynosi efekty i z dnia na dzień jest lepiej. Moja córeczka Hania przechodzi to łagodnie i czuje się bardzo dobrze. Trzymajcie się zdrowo i dbajcie o siebie! Mam nadzieję, że szybko się zobaczymy!" - pisała na Instagramie.