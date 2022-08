Gardias wydała oświadczenie. "Przyznaję, że popełniłam głupotę"

Nie dość, że Dorota prowadziła auto i jedną ręką trzymała kierownicę, a drugą telefon, co jest zabronione, to jeszcze pokazała, w jaki sposób podróżuje jej córka. Dziewczynka leżała na przednim siedzeniu, rozłożonym jak do spania. Na filmiku posyłała mamie buziaka, nie zdając sobie sprawy, że ta naraża ją na śmiertelne niebezpieczeństwo.