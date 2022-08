Dorota Gardias pochwaliła się brakiem wyobraźni. Tak przewozi córkę i psa

Filmik z karygodnym zachowaniem Gardias zniknął już z jej InstaStory, ale w sieci nic nie ginie. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy celebrytka chwali się brakiem wyobraźni z myślą o zdobyciu popularności. Swego czasu Gardias dała się sfotografować na ścieżce rowerowej, gdzie uczyła małą Hanię jazdy na rowerze. Wtedy nie wpadła na pomysł, by pójść w ustronne miejsce, gdzie nie narazi swojego dziecka i innych rowerzystów, którzy musieli szczególnie uważać na dziewczynkę i matkę biegnącą po ścieżce.