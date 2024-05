Dorota Landowska oskarżyła męża o romans ze znaną aktorką. Pracowali razem w teatrze

Ponoć Bonaszewski nie ukrywał, że jest nią zauroczony i ma do jej dokonań ogromny szacunek. Spędzali razem sporo czasu. Jako gwiazdy warszawskiego Teatru Nowego zostali zaproszeni na gościnne występy do Włoch. Po powrocie aktor usłyszał od żony, że była strasznie zazdrosna i posądzała go o zdradę. On zapewnił ją o swojej wierności.