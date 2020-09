Dorota Masłowska i firma odzieżowa tłumaczą się z reklamy koszulek "na ból istnienia"

Najgłupsze wypowiedzi gwiazd o koronawirusie

Masłowska starała się objaśnić artystyczny konspekt kolekcji. "Chodziło nam o namówienie potencjalnych nosicieli tych koszulek do pewnej gry z wyobraźnią; fantastyczną i absurdalną, nie mającą prawa działać supernowoczesną technologię. Oto napis 'nie bój się' na wnętrzu tkaniny będzie z tobą chodził cały dzień i ocierając się o twoją skórę, dodawał ci odwagi. Czy to działa? Nie. To nie jest prawda. Nie jest to też beka ani żart: to po prostu abstrakcja, fantazja" - przekonuje.