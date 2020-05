Aktorka nie może odwiedzać chorej matki. Boi się, że może jej nie poznać

Chorobę Alzheimera zdiagnozowano u mamy Doroty Naruszewicz kilka lat temu. Seniorka z początku mieszkała u siebie, później przeniosła się do córki, która musiała ją w końcu oddać do domu opieki. Niestety to nie koniec rodzinnych problemów. - Z powodu pandemii ośrodek został zamknięty dla odwiedzających. To bardzo trudne dla mnie, bo jeździłam tam regularnie – mówiła Naruszewicz na łamach magazynu "Świat & Ludzie".