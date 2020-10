Dorota Naruszewicz pokonała koronawirusa. Opowiedziała o walce z chorobą i działaniach instytucji

Dorota Naruszewicz była zakażona koronawirusem . Od dwóch dni jest zdrowa. Opowiedziała fanom, jak u niej przebiegała choroba. Na szczęście nie miała silnych objawów. "Wracam do życia. Jeszcze dwa dni izolacji. COVID pokonany. Nie muszę wam mówić, jak się cieszę. Wirus potraktował mnie łaskawie i poza bólem głowy, lekką gorączką, osłabieniem, utratą smaku, węchu, niczym więcej mnie nie zmęczył" - opisała w treści posta na Instagramie.

Zawiedziona jest jednak postępowaniem odpowiednich służb. "System nie wyrabia, nikt w tej chwili nie nadzoruje stosowania się do obostrzeń izolacji. Nikt mnie nie sprawdzał, nie zadzwonił, sanepid cisza" - napisała. Dlatego też wyszła z apelem do Polaków.

Jej zdaniem najwięcej w czasie pandemii zależy od nas samych i naszego postępowania. Dzięki odpowiedniemu zachowaniu możemy odciążyć lekarzy, bo na instytucje państwowe nie ma co liczyć.

" To od naszej uczciwości, odpowiedzialności zależy zdrowie innych. Taka obywatelska postawa wielu jest odległa, ale może w tych ekstremalnych warunkach dotrze do nas to, że sami musimy wymagać od siebie dojrzałych postaw, bo nasze państwo nie poprowadzi nas za rączkę, nie da klapsa (prędzej kopa w d...), nie przypilnuje, nie nakaże tyle a tyle dni w kwarantannie" - czytamy w jej poście.