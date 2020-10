Maja Bohosiewicz pokazała, jak robi test na koronawirusa. Zna już wynik

Liczba osób zakażonych koronawirusem rośnie z każdym dniem. W Polsce wprowadzane są coraz to kolejne obostrzenia. Cały kraj jest objęty żółtą strefą.Zamknięto siłownie i kluby fitness. Ograniczenia dotknęły również gastronomię. Kolejki do pobierania wymazów stają się coraz dłuższe. To jednak nie powstrzymuje Polaków przed robieniem testów na koronawirusa. Zdecydowała się na to Maja Bohosiewicz, która pokazała internautom, jak to się odbywa.