Dorota Szelągowska chwali się nowym psem, a fani pytają, co się stało z poprzednim. Celebrytka ucięła spekulacje

Pytanie brzmi - na co nigdy, ale to przenigdy nie zamierzaliście pozwolić swojemu psu, a potem skończyło się jak zwykle? Ja zaczynam - "na pewno nie będzie mógł wchodzić do naszego łóżka". Tiaaa. No i przedstawiam Państwu Lalę. PS. Wiem, wygląda jak Sprocket z "Fraglesow" - napisała Szelągowska.