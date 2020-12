Szelągowska została sama z córką. Nie tylko mąż wyprowadził się z domu

Dorota Szelągowska nie ma szczęścia w miłości. Wkrótce po raz trzeci sąd unieważni jej małżeństwo i ogłosi, że jest rozwódką. O jej pierwszym mężu wiadomo niewiele. Pewnym jest, że owocem tego związku jest syn Antek. W 2013 r. wyszła za mąż za dyrygenta i kompozytora Adama Sztabę. Po dwóch latach i ta relacja przeszła do przeszłości. W 2017 r. potwierdziła, że znów jest szczęśliwie zakochana, ale tym razem nie afiszowała się z nowym związkiem. Dodała jedynie, że jest w ciąży i spodziewa się drugiego dziecka. Wkrótce plotki się potwierdziły i wyszło na jaw, że Szelągowska nie tylko została mamą Wandy, ale również żoną tajemniczego Michała. Dziś jednak wiemy, że i to małżeństwo należy już do przeszłości.