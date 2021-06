Dorota Szelągowska w naturalnej odsłonie. Pokazała się bez makijażu

Dorota Szelągowska to celebrytka, której niewątpliwie bliski jest tryb życia typu slow life i bliski kontakt z naturą. Chociaż sama czuje się w telewizji jak ryba w wodzie, a pomoc w urządzaniu mieszkań ludziom to jej pasja, zawsze znajduje czas na to, by oderwać się od codziennego zgiełku. Prezenterka znalazła swój azyl na ziemi na Warmii – to tam ma swój wymarzony dom.