Dowbor pokazał zdjęcie z Herbuś sprzed lat. Dobrze, że już tak nie wygląda

Maciej Dowbor, podobnie jak jego żona, nieustannie udowadniają, że mają do siebie dystans i potrafią śmiać się nie tyle z innych, co z siebie samych. Gospodarz programu "Twoja twarz brzmi znajomo" zaprosił fanów do oglądania programu Domówka u Dowborów, który prowadzi z Joanną Koroniewską na Instagramie. Gwiazdą najbliższego odcinka będzie tancerka, Edyta Herbuś, z którą Dowbor zna się od bardzo dawna. Najlepszym tego dowodem jest ich wspólne zdjęcie sprzed wielu lat, które dziennikarz na zachętę wrzucił do sieci.