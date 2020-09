Koroniewska zachwyciła fanów. "Mały biust, ale wielkie poczucie humoru"

Ostatnie dni, jak na połowę września, są wyjątkowo gorące. Nic więc dziwnego, że na polskich plażach znów zrobiło się nieco tłoczniej. Z ostatnich letnich promieni i boskiej pogody postanowiła też skorzystać Joanna Koroniewska. Aktorka, która w ostatnich tygodniach intensywnie przygotowywała się do premiery spektaklu "W łóżku z rabusiem", wybrała się krótki odpoczynek nad polskie morze. Jak wynika z jej relacji na Instagramie, Bałtyk, choć piękny, odstrasza temperaturą. "Weszłam do wody do kostek. 😳😳🤔 Tyle dałam radę!" - napisała małżonka Macieja Dowbora, załączając swoje zdjęcie w bikini.