Żona Dr. Dre kombinuje z intercyzą. Nie odpuści miliarda dolarów

O nadchodzącym rozwodzie gwiazdorskiej pary usłyszeliśmy pod koniec czerwca. Young stwierdziła, że między nią a mężem są "różnice nie do pogodzenia" i po 24 latach czas najwyższy się rozstać. Nie wiadomo, co na to Dr. Dre, ale na pewno nie będzie chciał przystać na warunki żony związane z podziałem majątku.