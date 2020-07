Dr Dre rozwodzi się z żoną. Pojawiły się nowe fakty dotyczące ich małżeństwa

ZOBACZ TAKŻE: Ilona Felicjańska rozwodzi się. Nie zamierza walczyć o męża

Jeszcze do niedawna źródła zbliżone do Nicole Young donosiły, że małżeństwo nie podpisało nigdy intercyzy, a według Forbesa majątek producenta wyceniany jest na 800 mln dol. Jak się okazuje, fakty mogą być zupełnie inne. TMZ informuje, jakoby Dr Dre nie ma problemów z płaceniem “alimentów dla małżonka”, ale „jakakolwiek dystrybucja majątku powinna podlegać ich umowie przedmałżeńskiej”.

Dr. Dre i Nicole Young pobrali się w 25 maja 1996 r. On był już wówczas uznanym raperem i producentem – miał na koncie m.in. współpracę z N.W.A i kultowy album "The Chronic". Dla Young było to drugie małżeństwo. Przedtem była żoną koszykarza NBA Sedale'a Threatta. Para ma dwoje dorosłych dzieci – 19-letnią córkę Trylu i 23-letniego syna Truice'a.