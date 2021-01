Dr. Dre trzymał broń przy głowie żony? Nowe fakty w sprawie rozwodu

Jakiś czas temu wyszło na również na jaw, że w dokumentach złożonych w sądzie Young oskarżyła męża o przemoc fizyczną i psychiczną, której miała doświadczać na przestrzeni lat. Nie podała jednak konkretnych sytuacji. Ponadto twierdzi, że w ostatnim czasie Dr. Dre "potajemnie przekazał sobie cenne aktywa", by odciąć ją od części ogromnego majątku.

Tym razem do sieci wyciekły jednak kolejne sensacyjne informacje. Nicole Young twierdzi bowiem, że Dr. Dre miał jej grozić bronią palną. - Andre dwukrotnie przyłożył mi pistolet do głowy, 8 stycznia 2000 r. i 20 listopada 2001 r. - powiedziała żona muzyka. - Uderzył mnie w twarz dwa razy, w 1999 r. i 8 stycznia 2000 r. - dodała.

Jak się okazuje, Dr. Dre na tym nie poprzestał. - W 2016 r. Andre wyważył drzwi do sypialni, w której się ukrywałam po tym, jak wpadł we wściekłość. Zniszczył mnie emocjonalnie do tego stopnia, że obecnie cierpię na zespół stresu pourazowego - wyznała Young.