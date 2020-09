Żona Dr. Dre nie odpuści. Miliarder unika rozprawy o alimenty

Z dokumentów pozyskanych przez TMZ wynika, że Dr. Dre ma przez osiem godzin zeznawać w sprawie ważności umowy przedmałżeńskiej, jaką rzekomo zawarł z Young. Pozostałe 13 godzin zarezerwowano na ustalenia finansowe. A jest co ustalać, bowiem żona producenta muzycznego, który niedawno dołączył do grona miliarderów, domaga się prawie 2 mln dol. alimentów miesięcznie.

Johnny Depp i Amber Heard walczą w sądzie

Young podkreśliła w piśmie do sądu, że jej mąż już wcześniej nie stawił się na zeznania, zasłaniając się koronawirusem. "Cała jego kariera i osobowość publiczna opiera się na nieposłuszeństwie wobec władzy, przemocy i odmowie przestrzegania prawa" – pisała bez ogródek powódka.

"Przyzwyczaił się do robienia wszystkiego, co mu się podoba, kiedy tylko zechce" – podkreśliła żona, która dodatkowo chce, by sąd nałożył na Dr. Dre karę 50 tys. dol. za unikanie rozpraw rozwodowych.