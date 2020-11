Dr Marek Posobkiewicz zadowolony z rozmowy z Edytą Górniak. Byli gośćmi w programie Polsatu

Dr Posobkiewicz i Edyta Górniak byli gośćmi jednego z programów Polsatu , gdzie rozmawiali o koronawirusie, COVID-19, szczepionkach. Rozmowa odbiła się szerokim echem w mediach. Pojawiły się głosy, że piosenkarka nie powinna wypowiadać się na tematy, w których nie jest specjalistką. Spytaliśmy o to doktora Posobkiewicza , który na wizji debatował z diwą polskiej sceny muzycznej.

Dr Marek Posobkiewicz, były Główny Inspektor Sanitarny: Wiedziałem i nie miałem z tym problemu. Ja z chęcią nawracam każdego na prawidłową drogę. Cieszyłem się, że pani Górniak częściowo wycofała się z tego, co twierdziła wcześniej o statystach leżących w szpitalach, mówiąc, że została źle zrozumiana.

Ja już miałem różnych adwersarzy, m.in. czołowego szarlatana kraju, czyli Jerzego Ziębę, aktywistkę antyszczepionkowców Justynę Sochę, czy polityka Jausza Korwin-Mikkego. Jestem przyzwyczajony do różnych poziomów.

Czy Edyta Górniak powinna dostać platformę telewizyjną do głoszenia swoich kontrowersyjnych tez?

W dzisiejszym świecie, jeśli ktoś jest bardzo popularny, to nawet jeśli nie ma wsparcia mediów, to ma przecież inne kanały, choćby przez swoje media społecznościowe i internet, żeby dotrzeć do setek tysięcy ludzi.