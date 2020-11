Komarenko skomentował obowiązkowe szczepienia. Nie zrobi jednak tego co Górniak

Iwan Komarenko znów staje po stronie Edyty Górniak. Podobnie jak jurorka "The Voice of Poland" nie zamierza zaszczepić się przeciwko koronawirusowi. - To byłby eksperyment medyczny na żywym organizmie – stwierdził stanowczo w rozmowie z "Super Expressem".

Iwan Komarenko nie przyjmie szczepionki na COVID-19 (ONS)