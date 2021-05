Drake odebrał nagrodę. Pokazał swojego syna na scenie

Drake został wyróżniony w Microsoft Theater za to, że już od 2010 r. udaje mu się zdominować listy przebojów od 2010 r. Dotychczas na pierwszy miejscu znalazło się aż 9 albumów i 6 singli 34-letniego rapera. Gdy muzyk odbierał nagrodę, dołączył do niego jego syn Adonis. 3-latek chwycił trofeum swojego i przylgnął do jego boku.