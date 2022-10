Dramat Igi Cembrzyńskiej. Jest przetrzymywana wbrew swojej woli?

Mężczyzna spróbował spotkać się z nią w towarzystwie dziennikarki TVP. Choć Kondratiuk zapewniała przed sądem, że Cembrzyński będzie mógł w każdej chwili odwiedzić swoją siostrę, to jednak nie wpuściła go na swój teren. - Ta pani sobie uzurpuje prawo do decydowania. Moja siostra nie jest ubezwłasnowolniona - powiedział Cembrzyński. Przy okazji oskarżył szwagierkę o pojenie Igi alkoholem.