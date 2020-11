Magdalena Zawadzka przeżywa zawodowy dramat. Nikt jej nie zatrudnia

- Kocham kino jako widz i jako aktorka. Oczywiście, że chciałabym zagrać coś ciekawego w filmie, ale jakoś to do mnie nie przychodzi - mówiła "Plejadzie".

- W ciągu ostatnich dwunastu lat pojawiły się trzy moje wspomnieniowe książki. Wiele osób zainteresowały te historie, o czym świadczą nakłady, które zostały sprzedane. Wszystko, co przeżywam przez te wszystkie lata mojej pracy, jest dla mnie budujące. Jestem niesłychanie szczęśliwa z tego powodu, że jestem akceptowana. Mam poczucie, że ludzie w jakiś sposób mnie lubią i szanują. I to jest największa nagroda. Bardzo wysoko to sobie cenię.

- Jestem bardzo dumna i szczęśliwa, że zrobił coś naprawdę swojego. I to pod swoim nazwiskiem, bo w tym momencie jest to już jego praca i jego nazwisko, a nie jego ojca. Zresztą, on całe swoje życie zawodowe – krótkie, ale bardzo intensywne, starał się zachować tę integralność i robić swoje. I to mu się udawało, o czym świadczą nagrody, które dostawał. [...] Mój syn jest bardzo skromny, naturalny i normalny. W jakimś wywiadzie powiedział, że zrobił ten film dla publiczności, a nie dla wyróżnień czy festiwali. To bardzo ładne - stwierdziła.