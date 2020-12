Dramat polskiego muzyka. Lider Püdelsów walczy z rzadkim nowotworem. "Uszkodzone nerwy, zaniki mięśni"

Smutną informację o stanie zdrowia Andrzeja Bieniasza podała jego siostra bliźniaczka na Instagramie Püdelsów. To legendarny krakowski zespół rockowy, przez który przewinęli się tacy muzycy, jak Maciej Maleńczuk , Olaf Deriglasoff czy Maciej Miecznikowski . Okazuje się, że u lidera Püdelsów kilkanaście miesięcy temu zdiagnozowano rzadki rodzaj nowotworu - chłoniaka z komórek płaszcza. Z Instagrama zespołu dowiadujemy się o przebiegu choroby.

"Od listopada do maja bieżącego roku przechodził serię chemio i immunoterapii zakończoną udanym przeszczepem szpiku. Wrócił do domu, gdzie dochodził do siebie" - czytamy.