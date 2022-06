Dramatyczny koncert Guns N’ Roses w Warszawie. To nie powinno się wydarzyć

O ile tamte występy można uznać za naprawdę przyzwoite, to tego samego nie można powiedzieć o tym, co wydarzyło się w poniedziałek na długo wyczekiwanym koncercie na PGE Narodowym w Warszawie (grupa miała wystąpić już dwa lata temu, ale plany pokrzyżowała pandemia koronawirusa). I nie chodzi wcale o formę Gunsów, bo co by o nich nie myśleć, jest to dobrze naoliwiona maszyna, która na scenie robi swoje. Przez dobre 3,5 godziny zaprezentowali fanom nienajgorsze wykonania takich utworów jak "Welcome To The Jungle", "Patience" czy "Nigthtrain". Tak mi się przynajmniej wydaje, bo nie jestem do końca pewny swojego osądu. Dlaczego?