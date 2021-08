Guns N' Roses wrócili z nowym singlem. "Absurd" ich pierwszym wspólnym numerem od 28 lat

Powrót nastąpił w 2016 r. To właśnie wtedy panowie pogodzili się i postanowili wyruszyć na wspólną trasę. Kiedy informacja o tym, że Slash, Axl Rose i Duff McKagan ponownie pojawią się na jednej scenie, trafiła do mediów, fani nie mogli w to uwierzyć. Drogi członków zespołu rozeszły się ostatecznie w październiku 1996 r. i od tego czasu muzycy publicznie przy każdej okazji obrzucali się wyzwiskami.