Drew Carey o mordercy swojej narzeczonej. "Takim ludziom trzeba wybaczać"

Drew Carey był gościem programu "The Talk" (nagrywanego wyjątkowo z domu każdego uczestnika), w którym opowiedział, jak wygląda jego życie po stracie ukochanej. Komik wyznał, że po tragicznej wieści musiał sobie zrobić tydzień wolnego, bo nie mógł normalnie funkcjonować. Nie chciał się jednak zaszywać w domu i pogrążać w żalu. Szczególnie, że jego kolejnym projektem był program kręcony z udziałem licealistów. Carey postanowił wziąć w nim udział i wiedząc, że nie ucieknie od tematu śmierci narzeczonej, chciał powiedzieć nastolatkom, że wybaczył mordercy.

- Zrobiłem to praktycznie od razu, jak tylko mogłem. On jest chory psychicznie. W dzieciństwie był wykorzystywany i trzeba być zdolnym do wybaczania takim ludziom – mówił Carey w programie.