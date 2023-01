Drugi Top Radia 357 za nami

- Zeszłorocznym Topem mocno podnieśliśmy sobie poprzeczkę. I to dosłownie. Poszliśmy więc za ciosem i w tym roku też mierzyliśmy wysoko. Ugościła nas ekipa Olivia Star, oddając do dyspozycji piętro widokowe. Olivia Centre udostępniła nam swoją elewację, która wykorzystywana jest do iluminacji tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach. Realizacja całodniowej, wyjazdowej i wymagającej audycji pokazuje, że wspinamy się coraz wyżej też jako radio. Nie byłoby to możliwe bez pracy mocnej ekipy. Może to początek nowej tradycji, by kolejne Topy odwiedzały kolejne miasta. Właśnie potwierdziliśmy, że jesteśmy na to już gotowi - mówi Paweł Sołtys, prezes zarządu Radia 357.