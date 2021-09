Drwi z Ewy Krawczyk. "Serce to ona chyba ma?"

- To niemożliwe, aby Krzysztof pominął swoje dziecko w testamencie. Każdy, kto go znał, to potwierdzi, nie tylko ja. Powiem coś, co jest straszne, ale muszę: kiedy Halina dowiedziała się o wypadku, w którym tak strasznie ucierpiał jej syn, oświadczyła mu tak: "To się stało z twojej winy, ty masz się teraz tym dzieckiem opiekować". Krzysiek zrozumiał wtedy, że został z tym sam, miał straszne wyrzuty sumienia i pracował z myślą o przyszłości tego dziecka, bo matka została w USA" - mówi Grażyna Krawczyk.