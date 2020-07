Dua Lipa odsłoniła swoje wdzięki. Fani są zachwyceni

Dua Lipa od samego początku kariery zaskakuje nie tylko talentem, ale też swoją urodą. Wielu stanowczo twierdzi, że jest to najpiękniejsza kobieta, jaką widzieli. Z komplementami dotyczącymi jej wyglądu trudno byłoby się nie zgodzić - rzeczywiście jest piękna. Niezależnie od długości i koloru włosów wokalistka zachwyca. Z jednej strony jej rysy twarzy są mocne i ostre, z drugiej zaś wygląda naprawdę kobieco. Jednak nie tylko wygląd gwiazdy wzbudza zachwyt. Dua uwodzi głosem i poczuciem humoru.

Dua Lipa zachwyciła swoich fanów, którzy chętnie komentowali jej fotki. Większość z komentarzy to nie były jednak słowa, a emotikony. Płomienie pojawiały się nagminnie, co znaczy, że zdjęcia naprawdę przypadły obserwatorom wokalistki do gustu.