1 z 4 Dua Lipa pozuje z albańską flagą. Ma dwa powody do radości

Dua Lipa to światowej sławy piosenkarka, zdobywczyni nagród Grammy i autorka takich przebojów jak "Love Again", "New Rules" czy "Levitating". Jej teledyski na YouTube mają kilka miliardów wyświetleń, ale nie każdy wie, że anglojęzyczna piosenkarka pochodzi z rodziny albańskich imigrantów.