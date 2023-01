Dua Lipa w cekinowej sukience z majtkami na wierzchu. Tak się ubrała na sylwestra

Dua Lipa to światowej sławy piosenkarka, zdobywczyni nagród Grammy i autorka takich przebojów jak "Love Again", "New Rules" czy "Levitating". Jej teledyski na YouTube mają kilka miliardów wyświetleń. Wbrew pozorom Dua Lipa to nie pseudonim sceniczny, ale prawdziwe imię i nazwisko wokalistki, która urodziła się i zaczęła robić karierę w Londynie, a jej rodzice pochodzą z Albanii.