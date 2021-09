Dua Lipa w skromnej sukience? Gdy rozbłysły światła, okazało się, że wszystko widać

Dua Lipa wybrała się do Włoch, a konkretnie do Mediolanu, by wziąć udział w pokazie mody Versace. Słynna marka zaprezentowała kolekcję ubrań na wiosnę i lato 2022. Brzmi jak okazja, by się wystroić? Faktycznie tak było. Brytyjska wokalistka postawiła na czarną kreację sięgającą do połowy łydki.