Grammy 2021 – do kogo powędrowały statuetki? Oto lista zwycięzców

W kategorii najlepszy album roku zwyciężyła Taylor Swift za płytę "Folkore". Pokonała m.in. Post Malone’a, Dua Lipę, Coldplay oraz HAIM. W przypadku nagrania roku triumfatorką okazała się Billie Eilish za utwór "Everything I Wanted". Przegrała z nią m.in. Beyonce, która z kolei i tak miała świetny wieczór w niedzielę. Artystka przeszła do historii imprezy, bowiem ustanowiła nowy rekord – gdy wygrała za "najlepsze wykonanie R&B" za utwór "Black Parade" stała się jedyną osobą posiadającą aż 28 statuetek. Wyprzedziła Alison Krauss. Poniżej możecie zobaczyć zwycięzców w najważniejszych kategoriach:

Nagranie roku: Billie Eilish i Finneas, "Everything I wanted"

Najlepsza piosenka roku: H.E.R., "I Can't Breathe"

Najlepsze wykonanie pop duet/grupa: Lady Gaga i Ariana Grande, "Rain On Me"

Najlepszy album rock: The Strokes, "The New Abnormal"