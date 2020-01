Duane Champan ponownie dementuje plotki o swojej śmierci

To wyjątkowo podłe, ale kolejny raz ktoś wypuścił plotkę, że Duane Chapman nie żyje. To musi być bardzo bolesne dla gwiazdora reality show, który jakiś czas temu pochował swoją żonę.

Chapman wrzucił na Instagrama nieprawdziwy nagłówek obwieszczający jego samobójstwo. Jedyne, co napisał, to "Nie tak szybko hejterzy!"

To już kolejny raz, gdy musi dementować pogłoski o swojej śmierci.

W listopadzie ubiegłego roku ktoś podał w sieci fake newsa o tym, że gwiazdor zmarł, co podchwyciło wielu internautów. TMZ.com opublikowało screen jednego z takich wpisów na Facebooku, w którym ktoś pisze: "Odszedł nasz idol".

Chapman zrobił zdjęcie, do którego pozował z kartką z napisem "I'm Alive!", czyli "Żyję!" i aktualnym wydaniem gazety "Denver Post".

To wyjątkowo trudny rok dla gwiazdora reality show. Pochował żonę, za którą bardzo tęskni. Jego najbliżsi przyznają, że jest bardzo samotny. Czy jest gotowy, by znowu się wiązać? W jednym z wywiadów wyznał, że nie wyobraża sobie, by miał powiedzieć o sobie i swoim życiu jeszcze raz nowej osobie. Dlatego na razie zamyka się na nową miłość.