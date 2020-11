Duchowny imprezował na jachcie Jennifer Lopez. Wychodzą nowe fakty

Hillsong to jeden z zielonoświątkowych (protestanckich) megakościołów, który powstał w latach 80. w Australii z inicjatywy Briana Houstona i jego żony. Dziś ten Kościół funkcjonuje w 28 krajach. W 2010 r. filię w Nowym Jorku na Manhattanie założył Carl Lentz. Przez 10 lat był tam starszym pastorem, ale 4 listopada Houston usunął go z tego stanowiska.

Oficjalnie nie podano przyczyny, a jedynie podkreślono, że 42-latek popełniał "błędy moralne", przez które nie mógł już stać na czele megakościoła, zrzeszającego ponad 9 tys. osób. Kazania Lentza przyciągały nazwiska z pierwszych stron gazet. To on ochrzcił Justina Biebera, nauczał Hailey Baldwin (żona Biebera), Kardashianki czy Selenę Gomez. Jak donosi portal PageSix, znał się też z Jennifer Lopez, choć w tej relacji nie chodziło o religię.

Po tym wyznaniu jeden ze świadków opowiedział, co Lentz wyrabiał na imprezie Jennifer Lopez, którą gwiazda wyprawiła po Super Bowl na swoim jachcie w Miami. Duchowny był tam widziany z innym słynnym pastorem, Richim Wilkersonem Jr. z Trinity Church. To on udzielał ślubu Kanye Westowi i Kim Kardashian we Włoszech.