Skandal w Kościele gwiazd. Pastor "nadużył zaufania i popełniał błędy moralne"

Hillsong to jeden z zielonoświątkowych (protestanckich) megakościołów, który powstał w latach 80. w Australii z inicjatywy Briana Houstona i jego żony. Dziś ten Kościół funkcjonuje w 28 krajach. W 2010 r. filię w Nowym Jorku na Manhattanie założył Carl Lentz. Przez 10 lat był tam starszym pastorem, ale 4 listopada Houston usunął go z tego stanowiska.

Carl Lentz miał pod sobą ok. 9 tys. wiernych, w tym nazwiska z pierwszych stron gazet. To on ochrzcił Justina Biebera i przyciągał do świątyni Hailey Baldwin (żona Biebera), Kylie Jenner, Kendall Jenner, Kourtney Kardashian czy Selenę Gomez.