Duda rapuje, by zbierać pieniądze. Czy wie, w co się wpakował? [OPINIA]

Ale w czym rzecz?

Tyle że przy okazji przyłączenia się obecnego prezydenta do Hot 16 Challenge 2 i nominowania do tegoż wyzwania urzędującego premiera Mateusza Morawieckiego pojawiły się i inne wątpliwości. Druga edycja akcji zainicjowanej przez rapera Solara ma bowiem na celu zbiórkę pieniędzy na permanentnie niedofinansowaną polską służbę zdrowia (pierwsza odbyła się przed prawie sześcioma laty i wtedy była, po prostu, czystą zabawą) i polega na ułożeniu i "nawinięciu" szesnastu linijek tekstu pod hiphopowy beat, zaproszeniu do wspólnej zbiórki oraz nominowaniu paru innych osób, które mają 72 godziny na nagranie swojego numeru.

Najlepszą obroną jest atak

Rzeczywistość według rapera

Raper Paluch, którego klip wyświetlono już ponad dwa i pół miliona razy, nawija tak: "mielenie bani przez reżim. Wawę zamienili w Pekin. W tiwi za twoje podatki gada rządowy manekin", by zarazem potem skrytykować panującą na kwarantannie sytuację i beznadzieję ekonomicznego położenia mnóstwa obywateli. Tede rapuje, że "cele faktycznie szczytne, ale, serio, tak, liczysz na hajs mój? Bitches, co miesiąc płaciłem szczyptę, płacąc podatki państwu. A państwo się k.... sypie jak koka w kawałkach Kapota, no sorry. W ch.. nas walą na wszystkich krokach”, po czym macha ręką na rozczarowującą go politykę ("No co tam? Kiedy wybory?", pyta) i skupia się na muzyce. O wyborach śpiewa też Paulina Przybysz, dorzucając do tego wers "Boli jak każda z opowieści podręcznej, słowo »równość« w naszym Sejmie coś zrobiło się niezręczne."**