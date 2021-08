Dwayne Johnson nie krył zdziwienia. Fan zaskoczył go swoim pytaniem

Johnson wraz ze swoją koleżanką z planu z filmu "Jungle Cruise", EmilyBlunt, wzięli udział w specjalnej sesji Q&A, podczas której odpowiadali na pytania fanów. Jeden z nich szczególnie zaskoczył aktorów. "O co chodzi z… wiotkim brzuchem The Rocka?" - zapytał internauta. Pytanie najwidoczniej nie przypadło do gustu gwiazdorowi, który ciężko pracuje nad swoją sylwetką. Najbardziej zaskoczyła jednak odpowiedź Blunt. - To jest po********ne. Kto to napisał? Co jest z nimi nie tak?" - zareagowała aktorka.