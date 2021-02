Dwayne "The Rock" Johnson chce startować w wyborach prezydenckich

Dwayne Johnson zdobył popularność dzięki filmom akcji – m.in. serii "Szybcy i wściekli". Karierę zaczynał od uprawiania futbolu amerykańskiego, później był wrestlerem. W końcu zajął się aktorstwem. Tym, co go wyróżnia, są mięśnie. Kilka lat temu The Rock opowiadał, że odwiedza siłownię 6 razy w tygodniu i trenuje nie mniej niż 1,5 godz. dziennie. Efekty widać gołym okiem.