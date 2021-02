Lider zespołu Tool dwukrotnie przeszedł Covid-19. "Nie mogłem oddychać"

Pandemia koronawirusa w Stanach Zjednoczonych jest najgorsza na świecie – do tej pory zachorowało tam ponad 27 milionów ludzi, z czego umarło 461 tys. Wśród zakażonych było także wiele gwiazd amerykańskiego show-biznesu – m.in. Tom Hanks oraz Dwayne Johnson. Do tego grona należy także Maynard James Keenan , który zdobył sławę jako frontman cenionego i bardzo popularnego zespołu metalowego, Tool.

Keenan po raz pierwszy zaraził się koronawirusem w lutym 2020 r. – Nadal mam do czynienia ze skutkami po chorobie – powiedział w październiku gazecie AZ Central. –Przeżyłem to, ale było ciężko – stwierdził. Piosenkarz wyjawił wtedy, że cierpiał z powodu uszkodzenia płuc i miał częste napady kaszlu.

– Co drugi dzień mam napady kaszlu, ponieważ moje płuca są nadal uszkodzone. Przezwyciężyłem ostatnio stan zapalny, który utrzymywał się na moim nadgarstku i dłoniach. Miałem atak autoimmunologiczny w rodzaju reumatoidalnego zapalenia stawów. Zasadniczo, z tego, co rozumiem, wirus atakuje dziwne miejsca i to jest przypadkowe. Więc to właśnie dostałem. To była moja nagroda – wyjawił wówczas. Można powiedzieć, że Keenan miał naprawdę dużego pecha.