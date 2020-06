Dwuznaczny wzrok na zdjęciu Nosowskiej. Zupełnie rozczuliła fanów

Spośród wszystkich polskich gwiazd, Katarzyna Nosowska prowadzi jeden z najciekawszych profili na Instagramie. Nagrywane przez artystkę filmiki "A ja żem jej powiedziała" bawiły do łez i zyskały już miano kultowych. Ostatnio liderka zespołu Hey opublikowała zdjęcie z późnych lat 90., które rozczuliło fanów. Ich komentarze mówią same za siebie.

"Patrzcie na to, jeszcze bezdzietni, ona z Heya, on z Ahimsy, nawet im się nie śni, że kiedyś zaczną odliczać bycie razem .. a za rok minie 20 lat.. Długa droga, czasem bardzo wyboista, ale warto było:)" – skomentowała Kasia Nosowska.

Na reakcję fanów długo nie trzeba było czekać. Od razu zauważyli dwuznaczny wzrok Pawła Krawczyka utkwiony w artystce. "Ale jak on już wtedy patrzył!! Może on po prostu jak mój mąż - wiedział to od początku 😍" – napisała jedna. "Już wtedy był zapatrzony" – stwierdziła inna obserwatorka Nosowskiej. A takich komentarzy jest znacznie więcej. Wy też dostrzegacie to wymowne spojrzenie?