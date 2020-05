Dyrektor Trójki: nie wyrzucam Semki i Lisickiego

Kuba Strzyczkowski: Lista Przebojów wraca. Ale Piotr Baron jest na zwolnieniu lekarskim do 2 czerwca, więc Listę poprowadzi prawdopodobnie Mariusz Owczarek . Tak bym chciał. Mamy problemy z obsadą, bo niemalże wszyscy są na zwolnieniach lekarskich, albo na wypowiedzeniach. Ja nie mam ludzi do prowadzenia czegokolwiek. A rozmowy z dziennikarzami są trudne, bo emocje ostatnio były ogromne.

Jak miałbym kilka procent szans, żeby Trójkę odbudować i stworzyć coś fajnego, to nawet jeśli istnieją różne niebezpieczeństwa, to i tak bym się tego podjął. Dla mnie podstawową troską jest Trójka. Jeśli sytuacja w Trójce będzie się zmieniać na lepsze i to będzie wykorzystywane przez polityków, to ja na to nie mam wpływu. Mnie interesuje tylko Program Trzeci.