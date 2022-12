Dzieci gwiazdora walczą o jego spadek. W grze jest ponad 40 mln dolarów

Adam i Lorca Cohenowie walczą w sądzie o to, by pozbawić Roberta Kory'ego praw do majątku piosenkarza. Leonard Cohen przed śmiercią ustanowił swojego prawnika zarządcą tzw. Leonard Cohen Family Trust. Na majątek składają się miliony dolarów z tantiem, poezja artysty, jego powieści, ponad 8 tys. prywatnych fotografii i 243 dzienniki, które muzyk pisał jeszcze jako nastolatek.